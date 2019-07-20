Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) пересмотрит тест на натурализацию, внеся дополнения, чтобы гарантировать точную оценку знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина. Целью является создание "содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей", - говорится в заявлении ведомства.

В 2018 году иммиграционная служба создала рабочую группу по пересмотру теста на получение гражданства. Предполагается внесение изменений в разговорную часть экзамена. Внедрение проекта намечено на декабрь 2020 или начало 2021 года. Ожидается, что пилотную версию испытают уже этой осенью.

Согласно статье 312 Закона об иммиграции и гражданстве, соискатели должны иметь "понимание английского языка, включающее умение читать, писать и говорить" и "знание и понимание основ истории, принципов и государственного строя США".

В феврале текущего года стало известно о закрытии офиса службы гражданства и иммиграции США в Москве из-за низкой загрузки. Вопросом иммиграции россиян в США в настоящее время занимается филиал ведомства в Афинах.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп подписал указ, который позволит выяснить, сколько в США проживают американских граждан, а также выходцев из других стран.