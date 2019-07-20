Косачев: США первыми воспользуются обострением ситуации в Ормузском проливе

Уже ясно, кто именно первым собирается воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом: Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. Также США заявили о разработке международной операции "по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива".

Цели США понятны. Во-первых, нужно продолжать нагнетать обстановку вокруг Ирана, в чем сам Тегеран активно "подыгрывает", в частности, задержанием британского танкера. Во-вторых, ключевая задача - сделать Иран проблемой не только самого "зацикленного" на нем Вашингтона, а максимально широкого круга государств. Первой включилась Великобритания, начав с Тегераном "войну с танкерами". Но последняя акция с задержанием Корпусом стражей исламской революции (КСИР) британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, конечно, добавила обеспокоенности и другим важным международным игрокам - свою озабоченность уже выразили Германия и Франция. Наверняка они поддержат и подготавливаемую Пентагоном международную морскую операцию "Страж" по обеспечению безопасности на ключевых водных путях на Ближнем Востоке.

То, как стремительно было объявлено о ее разработке, подтверждает предположение, что США просто ждали повода для усиления своего военного присутствия в регионе - и дождались.

Не думаю, что это резко усилит вероятность военного конфликта - ни Иран, ни США по большому счету не заинтересованы в реальной войне. Однако "игра на нервах" и повышение ставок будут продолжаться, и здесь самым опасным становится фактор случайности и его трактовки сторонами, а также провокации третьих сил.

Разумеется, никто не может запретить США проводить свои маневры в международных водах. Но история учит, что появление американских военных группировок в любом регионе - это давно уже не столько фактор безопасности, сколько усиление риска конфликтов. Еще весной США объявили КСИР террористической организацией, а Иран в ответ назвал террористами Центральное командование США на Ближнем Востоке. Мы видим продолжение этой "позиционной войны" с неясным продолжением, остается надеяться на благоразумие ее сторон. Не самый надежный элемент во всей конфигурации…