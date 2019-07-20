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20.07.2019 19:18
Рубрика: Экономика

Минпромторг разъяснил идею ослабить регулирование продажи пива

Текст: Евгений Гайва
В Минпромторге считают, что раздельное регулирование продажи пива и пивоваренных напитков будет способствовать снижению потребления крепкого алкоголя, пояснили "РГ" в ведомстве. Предложение Минпромторга включено в разрабатываемый им проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

"Министерство считает важным регулировать оборот пива, как и натуральных вин, не так жестко, как оборот крепкого алкоголя. То есть требуется раздельное регулирование. Это позволит сместить потребление от более вредного крепкого алкоголя к значительно менее вредным слабоалкогольным натуральным напиткам", - отметили в пресс-службе министерства.

Фото: iStock
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В ведомстве отметили, что этот вопрос неоднократно обсуждался в последние годы. Предприниматели поддерживают идею. При этом, в проекте Стратегии лишь предлагается обсудить этот вопрос, а конкретные решения будут закреплены в законодательстве. Подобным образом регулирование оборота уже начинает ослабляться в отношении натуральных вин, подчеркнули в Минпромторге. В пример в ведомстве привели одну из последних инициатив Минпромторга -  законопроект о разрешении продажи вина на специализированных винных ярмарках и выставках. "Мы считаем, что в отношении пива следует поступать подобным образом", - отметили в пресс-службе министерства.

Вместе с тем, вопрос регулирования продажи пива не является приоритетом Стратегии, подчеркнули в Минпромторге.

"Цель Стратегии, разработанной Минпромторгом и рассчитанной до 2025 года, - создать комфортную потребительскую среду. Для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия", - привели в пресс-службе мнение главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По его словам, в проекте Стратегии уделено внимание развитию всех актуальных для российского потребителя форматов: сетей, малых форматов, стрит-ритейла, вендинговой, нестационарной и мобильной торговли. Также вводятся понятия семейного и этнического торгового бизнеса. "Впервые в Стратегии представлена концепция оптовых продовольственных рынков. При этом ключевыми показателями эффективности торговой политики станут количество торговых объектов, обеспеченность розничной торговой сетью по площадям, плотность торговой сети и количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю", - отметил Денис Мантуров.

Торговля занимает одну из лидирующих позиций по вкладу в ВВП России. В 2018 году доля отрасли составляла более 14 процентов. Качество сервиса российских торговых операторов для покупателей нередко опережает сервис их европейских и американских коллег, отметили в Минпромторге.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Алкоголь и табак
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