Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.

Пиво отнесли к алкоголю с июля 2012 года. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках. В 2016 году были ограничены производство и продажа пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 литра.

Производство и потребление пива в России с 2011 года снижается. В Минздраве выразили обеспокоенность по поводу мер, которые могут привести к повышению потребления алкоголя.