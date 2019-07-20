Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

В Минпромторге считают, что пиву можно вернуть самостоятельный статус, отделив от алкогольных напитков. Предложения содержатся в проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, разработанном ведомством, пишет РБК со ссылкой на документ.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Пиво отнесли к алкоголю с июля 2012 года. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках. В 2016 году были ограничены производство и продажа пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 литра.
Производство и потребление пива в России с 2011 года снижается. В Минздраве выразили обеспокоенность по поводу мер, которые могут привести к повышению потребления алкоголя.