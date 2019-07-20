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20.07.2019 16:26
Рубрика: В мире

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Текст: Александр Саможнев
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.

Певица также поместила в социальных сетях видео, на котором видно, как полуголый мужчина прыгает на сцену, бросается на нее и валит на пол. Лишь своевременное вмешательство охраны спасло даму от неприятностей.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Кроме того, как утверждает Приходько, в ходе концерта в зале неоднократно выключали свет, преследуя цель сорвать выступление. Певица баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице.

Между тем правоохранительные органы зафиксировали многочисленные нарушения избирательного законодательства перед внеочередными выборами в Верховную Раду, намеченными на воскресенье, 21 июля. В этой связи в Киеве заведено 38 уголовных дел. В том числе, имеются дела по  статье "хулиганство".

В мире экс-СССР Украина
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