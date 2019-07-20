На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.

Певица также поместила в социальных сетях видео, на котором видно, как полуголый мужчина прыгает на сцену, бросается на нее и валит на пол. Лишь своевременное вмешательство охраны спасло даму от неприятностей.

Кроме того, как утверждает Приходько, в ходе концерта в зале неоднократно выключали свет, преследуя цель сорвать выступление. Певица баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице.

Между тем правоохранительные органы зафиксировали многочисленные нарушения избирательного законодательства перед внеочередными выборами в Верховную Раду, намеченными на воскресенье, 21 июля. В этой связи в Киеве заведено 38 уголовных дел. В том числе, имеются дела по статье "хулиганство".