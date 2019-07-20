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20.07.2019 14:35
Рубрика: В мире

В Киеве зарегистрировано 600 нарушений избирательного законодательства

Текст: Александр Саможнев

Полиция Киева зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства перед внеочередными выборами в Верховную Раду, намеченными на воскресенье, 21 июля. В этой связи открыто 38 уголовных дел, говорится в сообщении ведомства.

Фото: REUTERS
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При этом наибольшее количество правонарушений было связано с незаконной агитацией. Об этом свидетельствуют 354 случая, возможный подкуп избирателей - 51, хулиганство - 41, конфликты - 40, препятствование избирательному праву - 16 и повреждение имущества - 9.

В том числе, уголовные дела были заведены по статьям "воспрепятствование осуществлению избирательного права", "хулиганство", а также "умышленное повреждение имущества". Два дела идут особняком, в них речь идет об угрозе или насилии в отношении государственного и общественного деятеля. Кроме того, правохранители составили на нарушителей 155 административных протоколов.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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