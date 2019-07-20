Саакашвили решил снять свою партию с выборов в Раду

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду. Такое решение он объяснил тем, что хочет помочь партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского набрать больше голосов.

"Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам", - цитирует РИА Новости сообщение Саакашвили в соцсети. Политик подчеркнул, что сейчас важен каждый процент и призвал голосовать за партию украинского президента.

Внеочередные парламентские выборы пройдут на Украине 21 июля. По данным опроса, проведенного соцгруппой "Рейтинг", лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 49,5% украинцев.