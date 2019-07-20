Начато расследование перехода Гризманна в "Барселону"

Королевская испанская футбольная федерация открыла дисциплинарное дело в отношении "Барселоны" в связи с переходом в клуб нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Трансфер Гризманна в "Барселону" состоялся 12 июля. Отступные за игрока составили 120 млн евро. Однако мадридцы почти сразу заявили о том, что намерены получить еще 80 млн.

Все дело в том, что Гризманн договорился с руководством клуба, чтобы с первого июля 2019 года его трнсферная стоимость упала с 200 миллионов евро до 120 миллионов. Именно столько в итоге и заплатила "Барса", но "Атлетико" утверждает, что каталонский клуб вступил в переговоры с Антуаном в марте, когда его цена еще составляла 200 миллионов. И платить "Барселона" должна именно столько. Боссы "Атлетико" также рассказали, что у них есть все доказательства нарушения со стороны каталонцев, сообщает AS.

Расследование начала Королевская испанская футбольная федерация, которая должна будет разобраться в этом деле.