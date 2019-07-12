Трансфер Гризманна вошел в топ-5 самых дорогих в истории

Антуан Гризманн сегодня перешел из "Атлетико" в "Барселону". Сумма сделки составила 120 миллионов евро. Таким образом трансфер француза стал одним из самых дорогих в истории футбола.

Как сообщает Marca, больше, чем за Гризманна, было уплачено за бразильца Неймара (222 млн евро, из "Барселоны" в "ПСЖ"), француза Килиана Мбаппе (180 млн, из "Монако" в ПСЖ), португальца Жоау Фелиша (120,7 млн, из "Бенфики" в "Атлетико") и бразильца Филиппе Коутиньо (120 млн, из "Ливерпуля" в "Барселону").

Коутиньо, по версии Marca, стоит выше Гризманна, поскольку в условия сделки были включены различные бонусы, которые "Барса" должна выплатить "Ливерпулю".

В топ-10 также входят трансферы португальца Криштиану Роналду (112 млн, из "Реала" в "Ювентус"), француза Усмана Дембеле (105 млн, из "Боруссии" в "Барселону"), француза Поля Погба (105 млн, из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед"), опять же бразильца Неймара (103,5 млн, из "Сантоса" в "Барселону") и валлийца Гарета Бэйла (101 млн, из "Тоттенхэма" в "Реал").

Напомним, "Атлетико" настаивает, что "Барса" должна выплатить за Гризманна 200 млн евро.