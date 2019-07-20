Осужденные смогут отбывать срок в родном регионе

Соответствующее решение опубликовано на сайте кабинета министров. Там говорится: "Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке".

Законопроектом предлагается установить, что по письменному заявлению осужденного либо по заявлению одного из его близких родственников, но с его согласия, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы при наличии такой возможности осужденный может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное в субъекте РФ по месту проживания близких родственников.

Напомним, что с такой инициативой выступило Министерство юстиции, ее поддержала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Предложение направлено на гуманизацию уголовно-исполнительного законодательства и, как говорится в пояснительной записке к документу, на "сохранение полезных связей осуждённых".

Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что эта инициатива еще и улучшит социальную реабилитацию заключённых. По словам депутата, если осуждённый будут сидеть в родном регионе, это пойдет ему на пользу. "Контакт с родственниками - это некий противовес контактам с криминальной средой и втягиванием в эту среду", - уверен Емельянов.

Он также заявил, что через родственников заключённые будут ближе к миру нормальной жизни. Кроме того, общение с родными будет препятствовать злоупотреблениям в местах заключения - как со стороны самих осуждённых, так и со стороны тюремной администрации.