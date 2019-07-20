Полторак выгородил Зеленского за неуместный поступок

Министр обороны Украины Степан Полторак не стал выносить сор из избы и оправдал президента Владимира Зеленского за вчерашний неуместный поступок, который попал на видео и вызвал возмущение в социальных сетях.

По словам Полторака, "никакого инцидента и не произошло". Однако на записи ясно видно, что президент во время посещения выставки для армии грубо толкнул министра.

В тот момент Зеленский разговаривал с начальником Генштаба Русланом Хомчаком и заместителем главы офиса президента Русланом Рябошапкой. Когда к ним хотел присоединиться министр обороны Степан Полторак, президент невежливо оттолкнул его.

Странное поведение главы государства на столь высоком уровне озадачило блогеров. Известно, что Зеленский давно хотел уволить министра Полторака, но это не разрешила сделать Верховная Рада. По всей вероятности, преиздент не благоволит к старой гвардии, оставшейся ему в наследство от прежнего правительства.