Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию Росстата, согласно которой специалисты в сфере культуры и развлечений зарабатывают в среднем 5,8 миллиона рублей ежемесячно. По словам продюсера, не все так гладко.

Пригожин отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива. Нельзя забывать и о вложениях в новые песни и клипы, телевизионные съемки. При этом другого источника стабильного заработка, кроме выступлений на концертах, как правило, у звезд нет. Чистый доход артиста редко превышает 10-30 процентов от заработка.

"Артист не находится на гособеспечении. Все свои расходы несет сам, сам себя содержит", - приводит слова продюсера НСН.

Он также подчеркнул, что многие звезды содержат и своих детей, в то время как Москва - дорогой город.

"Поэтому огромное количество наших артистов живет в кредит", - заверил продюсер.