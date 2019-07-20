Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии. В частности, больше 15 тысяч человек пришли на битву тортов - участники в защитных костюмах запускали друг в друга сладкими снарядами.

Около 11 тысяч человек собрали музыкальный концерт и лекции, а 10 тысяч гостей пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer, проходящий на площади Искусств перед музеем "Гараж". Там можно попробовать японскую кухню, поиграть в популярные в Японии игры, поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии, икебане и бонсаю.

Наконец, около четырех тысяч человек пришло на VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019. Это крупнейшее в России событие в области садово-паркового искусства в этом году посвящено театру.