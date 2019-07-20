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20.07.2019 10:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом России

Текст: Инга Бугулова
В пятницу, 19 июля, прошел первый концерт Эда Ширана в России - британский певец выступил в Москве на стадионе "Открытие Арена". Билеты были раскуплены задолго до события, зрителями шоу стали почти 40 тысяч человек.
Эд Ширан. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Эд Ширан. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Эд Ширан. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

К концерту в Москве начали готовиться заранее: на прошлой неделе в парке Горького установили пятиметровую фигуру артиста, которая вызвала настоящий ажиотаж - все желающие могли не только фотографироваться с исполнителем, но и оставлять прямо на нем свои послания. А накануне выступления у стадиона выросла огромная очередь - поклонники выстраивались в "цепочку" с ночи, чтобы занять лучшие места танцпола и фан-зоны.

Фото: youtube
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Концерт в столице - часть мирового тура Эда Ширана в поддержку его третьей пластинки Divide. А буквально за несколько дней у исполнителя вышла еще одна: No.6 Collaborations Project, где что ни песня - то дуэт с мировыми знаменитостями. С нее певец тоже сыграл на концерте пару вещей: Blow и I Don't Care. Главный же свой хит - Shape Of You - музыкант исполнил в футболке сборной России по футболу, которую он надел ближе к финалу концерта.

"Когда-то моей мечтой было выступить в Лондоне. С тех пор судьба куда только не заносила меня, а теперь я в России, и я счастлив", - сказал со сцены музыкант.

Поклонники сценический образ звезды оценили. В соцсетях они пишут, что "Эд Ширан в футболке сборной России - это лучшее".

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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