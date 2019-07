Эд Ширан выступит в Москве в поддержку нового альбома

Эд Ширан, мировой тур в поддержку альбома "№ 6 Collaborations Project", "Открытие Арена", Москва, 19 июля

Новый диск Эд Ширан выпустил очень вовремя - ровно за неделю до концерта в Москве (кстати, первого в России). И теперь исполняет на гастролях уже от пяти до шести новых песен. "№ 6 Collaborations Project" ("Проект сотрудничеств № 6") - выдающийся альбом. Мало того, что Эд Ширан собрал на новом диске звездный состав артистов, с которыми поет дуэты или трио: с романтичным бузотером Джастином Бибером и с резким наотмашь мелодичным рэпером Трэвисом Скоттом. А еще с рэпером Chance The Rapper, проектом современного ритм-энд-блюза H.E.R., и даже с Эминемом, который ради жажды соперничества постарался перекричать самого 50 Сent.

Но самое притягательное в новом диске то, что Эд Ширан превратил его в энергичную и яркую энциклопедию современных модных стилей. Есть на пластинке и хип-хоп, и фанк, и томные электронно-акустические баллады, и R&B, и даже хард-рок. Мало кто знал, что Эд Ширан может петь и так. И что он способен писать столь разноплановую музыку. Тем интереснее и альбом "№ 6 Collaborations Project", которым артист "захотел выразить уважение к музыкантам, которыми восхищается", и его мировой тур.

До Москвы Эд Ширан, кстати, выступал в Лондоне. Выходил на сцену с гитарой, менял эмоции, настроения, эмоциональный кураж шоу. А начал сет с, наверное, самой нетипичной для него новой песни Blow. На новом альбоме она завершающая, а на сцене зазвучала первой. Blow - это уже не характерный для Ширана тяжелый, но мелодичный рок, с прифузованной гитарой и напористой поступью ритм-секции в духе ранних Led Zeppelin. Вряд ли кто-то ожидал такого от улыбчивого и скромного английского Эдика, мастера акустических баллад о любви, не часто бравшего в руки электрогитару... Но самое удивительное в том, что сочинять и записывать эту песню в студии ему помогали Бруно Марс, считавшийся до этого хит-мейкером сладкого фанка и танцевальной поп-музыки, и американский кантри-певец Крис Стэплтон (сыгравший теперь жесткие риффы в традициях Джимми Пейджа).

Зато еще один трек с нового альбома - South of the Border, который Эд Ширан тоже любит исполнять на этих гастролях, привычный. Фактически - это свежая и более эмоциональная переработка его пока главного хита Shape of You (между прочим, самый популярный сингл Европы и США по итогам 2017 года), только зазвучавшего теперь еще более энергично, с агрессивным рэп-речитативом от Cardi B и обволакивающим полночной страстью голосом Камилы Кабелло на дальнем плане.

Конечно, все эти звезды вместе с Эдом Шираном в мировой тур не поехали. Но его бэк-вокалисты тоже поют замечательно.

В сет-листе, как правило, 18-20 песен. Без Shape of You и Thinking Out Loud пока не обходился ни один концерт. Остальные песни меняются, ведь Эд Ширан внимательно следит со сцены за настроением зрителей.

Кстати, возможно, он и записал этот альбом в столь разных стилях, чтобы понять, хиты в каких жанрах сегодня больше всего нравятся аудитории...