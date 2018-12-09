Эда Ширана тайно позвали в "Звездные войны"

27-летний британский певец и актер Эд Ширан, в настоящее время - один из самых популярных, востребованных и, как следствие, высокооплачиваемых на планете Земля, может появиться в новой части "Звездных войн".

Как пишет The Scottish Sun, речь идет про Эпизод IX основного блока саги, с премьерой на 19 декабря 2019 года. Где у Ширана, предположительно, эпизодическая роль штурмовика.

Официальных заявлений и анонсов на этот счет нет, но очевидцы утверждают, что засекли певца в процессе подготовки к съемкам.

При этом отмечается, что Ширан, рост которого чуть более 170 сантиметров, может стать одним из самых маленьких штурмовиков в истории серии.

Напомним: укрывать под шлемами звездных пехотинцев разного рода известных личностей - одно из излюбленных теперь занятий создателей серии. Так, например, ранее бойцов сыграли английские принцы Уильям и Гарри и Саймон Пегг, в свою очередь "сливший", что штурмовиком побывал и Дэниел "Джеймс Бонд" Крэйг - в "Пробуждении силы".

Ранее Эда, с подачи "Арьи Старк", его большой фанатки, пригласили на роль поющего солдата в "Игру престолов", после чего беднягу затравили в Сети.