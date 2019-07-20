Гости "Нашествия" спели "Траву у дома" для экипажа МКС

"Нашествие" полно сюрпризов: на юбилейном ХХ фестивале впервые организовали телемост с экипажем Международной космической станции, которая на тот момент пролетала над Южной Америкой. С МКС на связь вышел Александр Овчинин, а с Земли телемост вели космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Сергей Рязанский.

"О космосе не так много песен, но, наверное, моя самая любимая - это "Трава у дома" группы "Зкмляне". Я слушаю самую разнообразную музыку, но больше всего я люблю тяжелый рок", - цитирует ТАСС вышедшего на связь космонавта Овчинина.

Гости фестиваля хором исполнили известную композицию, а космонавт, в свою очередь, пожелал любителям рока не только здоровья и позитива, но и "оторваться [на фестивале] по полной". Он также рассказал об экспериментах, которые проводят на МКС и о новых космонавтах, которые вскоре должны прибыть на станцию. Для телемоста на Главной сцене прервала свое выступление рок-группа "Ва-Банкъ".

На сегодня также запланированы выступления "Аквариума", "Пикника", "Слота", "ДДТ", групп Lumen, Stigmata, Anacondaz. А в разгар вечера на Главной сцене пройдет прямая трансляция запуска ракеты.

В этом году юбилейный фестиваль "Нашествие" стартовал 18 июля, он впервые продлится 4 дня.