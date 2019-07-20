Более 25 тысяч российских мусульман отправятся в этом году в хадж

В 2019 году около 25 тысяч российских мусульман смогут совершить хадж. Саудовская Аравия увеличила для россиян квоту на 5 тысяч мест. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

Он уточнил, что квота увеличена "по просьбе наших духовных лидеров к властям Саудовской Аравии" и по данным туроператоров, которые ведут сбор документов, "квота практически вся заполняется", цитирует его слова агентство ТАСС. Он также добавил, что рассматривается вопрос о закреплении за российскими мусульманами квоты в 25000 мест.

Первые паломники отправятся в Мекку и Медину уже на следующей неделе. "Сам хадж непосредственно будет проходить в десятых числах августа", - отметил Рушан Аббясов, но точные даты будут объявлены позже. Некоторые паломники стараются прилететь раньше.

Муфтий уточнил, что наибольшее количество паломников поедут из регионов Северного Кавказа, но вообще в хадж отправятся мусульмане примерно из 64 регионов. Лидерами по числу паломников являются Чечня, Ингушетия, Татарстан, Башкортостан. Более 2000 паломников поедут из Москвы.

Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов сообщил, что отправку в хадж паломников из этой республики сейчас осложняют санкции. "Например, напрямую чартерный рейс в Саудовскую Аравию мы отсюда организовать не можем, - цитирует его слова РИА Новости, - и поэтому паломникам из Крыма приходится делать на одну пересадку больше".

При этом участники телемоста Москва-Симферополь-Казань предупредили российских мусульман: необходимо обращаться за информацией в духовные управления мусульман своих регионов, иначе есть угроза, что их могут обмануть недобросовестные туркомпании.