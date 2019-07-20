Российские синхронистки выиграли комбинированную программу на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию завоевала девятую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Корее. На этот раз россиянкам не было равных в комбинации.

Сборная России представила в финале программу "Половецкие пляски", с которой выступали и в квалификации. Но тогда из-за превышения времени исполнения программы с россиянок сняли балл, что в итоге все равно позволило им завершить предварительные соревнования на первой строчке.

На этот раз, как и обещал тренерский штаб команды, в лимит по времени программа вписалась. За свое выступление команда, в составе которой выступали Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина и Вероника Калинина, получила 98,0000 балла.

Ставшие вторыми китаянки уступили почти полтора балла - 96,5667. Третье место заняла сборная Украины, уступившая китайским синхронистам чуть более двух баллов.

Таким образом сборная России смога еще немного сократить отставание от команды Китая по числу золотых медалей на турнире. Представители Поднебесной имеют в своем активе 12 наград высшей пробы, у россиян - 9.

Любопытно, что из 10 видов программы в синхронном плавании сборная России выступала в девяти и везде добилась победы.