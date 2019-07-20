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20.07.2019 14:58
Рубрика: Спорт

Российские синхронистки выиграли комбинированную программу на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Сборная России по синхронному плаванию завоевала девятую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Корее. На этот раз россиянкам не было равных в комбинации.

Сборная России представила в финале программу "Половецкие пляски", с которой выступали и в квалификации. Но тогда из-за превышения времени исполнения программы с россиянок сняли балл, что в итоге все равно позволило им завершить предварительные соревнования на первой строчке.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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На этот раз, как и обещал тренерский штаб команды, в лимит по времени программа вписалась. За свое выступление команда, в составе которой выступали Мария Шурочкина, Анастасия Архиповская, Михаела Каланча, Полина Комар, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Варвара Субботина и Вероника Калинина, получила 98,0000 балла.

Ставшие вторыми китаянки уступили почти полтора балла - 96,5667. Третье место заняла сборная Украины, уступившая китайским синхронистам чуть более двух баллов.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Таким образом сборная России смога еще немного сократить отставание от команды Китая по числу золотых медалей на турнире. Представители Поднебесной имеют в своем активе 12 наград высшей пробы, у россиян - 9.

Любопытно, что из 10 видов программы в синхронном плавании сборная России выступала в девяти и везде добилась победы.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
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