СМИ: Киевские власти так и не нашли убийц журналиста Шеремета

Сегодня, 20 июля, исполняется три года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Его автомобиль взорвали утром в центре Киева. Спустя три года виновные все еще не найдены. Не названы также имена заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

Так и не прозвучало внятных версий причин нападения на сотрудника СМИ, пишет портал strana.ua.

Отмечается также, что растопить лед молчания не помог даже значительный общественный резонанс, который вызвала смерть журналиста. Это делает гибель Шеремета самым загадочным преступлением после Майдана. На уровне украинской власти тема представляется максимальной закрытой.

Напомним, 20 июля 2016 года на пересечении улиц Франко и Хмельницкого в Киеве в 07:45 прогремел мощный взрыв. Взорвался автомобиль Subaru, за рулем которого был мужчина. Когда его вытащили, он был еще жив, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Погибшим оказался известный журналист Павел Шеремет. Последние пять лет жизни он провел в Киеве. Был ведущим на "Радио Вести" и исполнительным директором "Украинской правды".

Позднее в СМИ появились видеозаписи с камер наблюдения, где можно разглядеть, как неизвестные мужчина и женщина ночью закладывают взрывчатку под машину, в которой на следующее утро ехал Шеремет. Подозреваемых исполнителей так и не нашли.

По данным следователя полиции, который пожелал остаться неизвестным, взрывное устройство для убийства Павла Шеремета было переделано из стандартной противопехотной мины. Причем, изготовить такой заряд для установки под днище автомобиля, оснастить мощными магнитами и управляемым детонатором, который срабатывает от телефонного звонка, могут только профессионалы. Не исключено, что по Шеремету работала целая группа киллеров.

Журналисты провели собственное расследование и по его итогам сняли документальный фильм. В нем утверждалось, что в ночь накануне убийства за домом Шеремета следил некий Игорь Устименко, который в 2014 году числился сотрудником СБУ. Он мог видеть людей, закладывавших взрывное устройство. Только после выхода фильма Устименко вызвали на допрос.

Между тем Генпрокурор Юрий Луценко заявил о наличии "горячих" версий об убийстве Шеремета. Ранее президент Владимир Зеленский поручил Генпрокурору, министру внутренних дел, председателю Национальной полиции и председателю СБУ доложить 23 июля о ходе расследования по громкому делу.