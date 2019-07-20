Стоит ли отдавать за обновленный Chevrolet Niva 800 тысяч рублей

Chevrolet Niva - ветеран российского автопрома. Чтобы конкурировать на равных с SUV бюджетного сегмента, автомобиль, выпускаемый американо-российским СП, проходит регулярные модернизации. "РГ" испытала именно такой усовершенствованный внедорожник, разжившийся среди прочего мультимедиа

Для начала - немного истории. В далеком 1998 году АвтоВАЗ разработал внедорожник с несущим кузовом ВАЗ 2123 (мыслился как замена ВАЗ 2121 "Нива"), который выпускался мелкосерийно в собственном ОПП вплоть до 2002 года. С этого момента перспективный на тот момент проект взяли под опеку инженеры General Motors.

В вазовский SUV тогда было внесено более 1000 технических изменений, после чего в сентябре того же года теперь уже Chevrolet Niva встал на конвейер российско-американского СП в Тольятти. Дизайн впоследствии неоднократно дорабатывался, причем заметный вклад внесло в 2009 году знаменитое итальянское ателье Bertone.

Усилиями его специалистов автомобиль стал выглядеть эмоциональнее, а также получил черты актуальных на тот момент моделей Chevrolet, внапример, в некоторых ракурсах он напоминает кроссовер Captiva. Появились также более современные фары головного света, иные расширители колесных арок, рейлинги фирмы Jac Product и трехспицевый руль фирмы TRW.

Дело в мультимедиа

Автомобиль, который мы выбрали для теста, - продукт совсем свежей модернизации. С одной стороны, это вариант, наиболее приспособленный к покорению бездорожья. Он создан на базе комплектации LE+ с штатным шноркелем, стальной защитой картера двигателя и достаточно зубастыми шинами Cordiant размерностью 215/65 R16 на модных черных литых дисках.

Благодаря высокому профилю такие покрышки можно приспустить примерно до 1 атмосферы для усиления сцепных свойств на скользких и рыхлых поверхностях. Как и другим версиям этого SUV, нашему герою выделили рейлинги на крыше и "запаску" в кожухе на открывающейся вбок пятой двери.

С другой стороны, приятно, что для обновленного автомобиля теперь штатно предлагается ABS, подушка безопасности водителя, а на потолочной панели прописались кнопки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Но главная изюминка, она же - основное новшество интерьера - это парящий 7-дюймовый сенсорный экран новой мультимедийной системы. Такой по умолчанию предлагается для старших комплектаций GLC Multimedia и, как в нашем случае, - LEM.

Обе версии оценены в 810 000 рублей. Под парящим экраном - на том месте, где раньше размещалась "однодиновая" магнитола, теперь красуются кнопки и тумблеры управления магнитолой, навигацией и мультимедийными возможностями. Отлично, что такой медиацентр можно заказать даже для младших комплектаций как опцию. И даже более того - новый блок может установить у дилеров владелец любой Chevrolet Niva, выпущенной после 2015 года.

Стоит ли доплачивать и выбирать старшие комплектации с новым медиаустройством? Однозначно да. Во-первых, новый сенсорный экран добавил салону не достававших ему современности и лоска. Он, кстати, не ограничивает обзор, который в этом SUV по-настоящему хорош благодаря высокой посадке, большой площади остекления и крупным внешним зеркалам.

Во-вторых, вы получите внятную, почти небликующую картинку и информативное изображение с камеры заднего вида (ее объектив смонтирован на пятой двери в районе номерного знака). Здесь есть также навигация Navitel, поддерживающая стандарты GPS и ГЛОНАСС. Одно из ее достоинств - знаки скоростных ограничений. А еще через Bluetooth здесь можно подключить телефон и говорить в формате handsfree - в центральную консоль встроен микрофон.

В минусы же запишем отсутствие сервисов Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Зато через USB на дисплее можно проигрывать аудио- и видеоконтент. Правда, смотреть видеофильмы вы сможете только в режиме стоянки - добро на показ кино через центральный дисплей дается только с поднятым стояночным тормозом.

Комфорт прошлых лет

В остальном - это старый добрый SUV родом из конца 90-ых. Конечно, регулярные модернизации подарили этому автомобилю кондиционер, передние кресла, обогреваемые и регулирующиеся в том числе и по высоте, передние электростеклоподъемники, гидроусилитель руля ZF, электрообогрев ветрового стекла, охлаждаемый перчаточный ящик, задние датчики парковки, передний и задний плафоны освещения салона, центральный замок и изотермические стекла. Хорошо и то, что в область ног задних пассажиров выведены воздуховоды, а внешние зеркала имеют электрическую регулировку и функцию подогрева.

Дух ретро при этом растворен в воздухе. "Подслеповатая" приборка выглядит простовато, но белые обозначения скорости на черном фоне все же удобно считывать. В правом нижнем краю щитка приборов теперь "горит" зеленый индикатор - указание на то, что включены дневные ходовые огни - владельцы внедорожника десятилетней давности могли о таком "излишестве" только мечтать. Ближний и дальний свет включается кнопками на передней панели, но горит на самом деле свет или нет, так сразу не поймешь - световые индикаторы в клавишах очень тусклые. Такие эргономические огрехи - печальное наследство 90-ых. Кому-то, впрочем, такая "олдскульность" даже понравятся, поскольку, как ни крути, рождает приятное чувство ностальгии.

Руль в этом SUV регулируется только по наклону, но устроиться удобно для водителя среднего роста не составит проблем. Хуже то, что места перед коленями задних пассажиров впритык, а все вещевые ниши небольшие. Например, я так и не смог приткнуть телефон у основания консоли.

Да, там есть подстаканники под бутылки 0,5 литра. Но ни сюда, ни в углубления на центральном тоннеле большинство современных смартфонов, как ни старайся, не протиснешь. А "трубку" при этом хочется держать именно перед центральной консолью, поскольку в последней после модернизации прописались розетка на 12 В и слот USB, через который устройства достаточно быстро подзаряжаются.

А в плюсы запишу необычный алгоритм смещения переднего подлокотника. Его можно наклонить вперед (к первому ряду) - тогда на него смогут опираться водитель и передний пассажир, или же подать назад, и он превратится в своего рода стойку с подстаканниками для седоков "галерки".

Отлично и то, что задний диван в Chevrolet Niva можно сложить почти в ровный пол с тем, чтобы увеличить достаточно скромный объем багажника на 320 литров до уже более приемлемых 650 литров. К тому же грузовой отсек здесь лишен порога и имеет широкий дверной проем, что здорово облегчает погрузку и разгрузку. Открывающаяся вбок пятая дверь не тяжелая, но ее неудобно распахивать на тесных парковках, особенно параллельных, где машины ставят в городе впритирку друг к другу.

Где, вы, лошади?

По агрегатной связке АвтоВАЗ также демонстрирует завидное постоянство. Как и много лет назад, автомобиль из Тольятти комплектуется бензиновым 1,7-литровым мотором мощностью 80 л.с., 5-ступенчатой "механикой", постоянным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой с межосевым блокируемым дифференциалом. Было время (с 2006 по 2008 гг), когда этот внедорожник оснащался 1,8-литровым бензиновым 122-сильным мотором Opel Z18XE и 5-ступенчатой "механикой" Aisin с интегрированной раздаткой. Однако, как говорится, было и прошло. Теперь у Chevrolet Niva все свое, вазовское, родное.

Как это родное работает? Если честно, оказавшись за рулем, поначалу огорчаешься из-за низкой избирательности "пятиступки" и в еще большей мере из-за не догруженного по мощности мотора. Последний не прощает ошибок при выборе нужной передачи.

Поспешил с включением "третьей" в ползущем трафике, и процесс ускорения практически сошел на нет. Чтобы держать темп потока, 80-сильный агрегат нужно основательно крутить на низших передачах, а обгоны на трассе со 100 км/ч придется готовить заблаговременно и мириться с очень размеренной реакцией машины на подачу газа. Как следствие, растет расход. При активной езде в городе потребление не ниже 15 л/100 км - в порядке вещей. На трассе можно уложиться в 9 литров.

Руль вазовского внедорожника длинноват и туговат, но все же обладает определенной информативностью. Чтобы пройти связку поворотов, "баранку" нужно основательно крутить. На скорости выше 120 км/ч становится заметно характерное рыскание - машину начинает водить из стороны в сторону, но гораздо в меньшей степени, чем, скажем, на УАЗ "Патриот".

Шумоизоляции, конечно, не оптимальна, но прогресс с дорестайлинговыми машинами ощутим - гула шин, воя трансмиссии и шума мотора в салоне стало заметно меньше. Ну и, конечно, такой автомобиль - не driver’s car. В крутых виражах он заметно кренится, точнее, зная об этой особенности, ты заблаговременно снижаешь скорость, не допуская боковой раскачки. Ощутимы также и кивки кузова при резком торможении.

А вот настройки упругих элементов подвески на удивление грамотны. Конечно, внедорожник подробно считывает микропрофиль асфальта, но уверенно сглаживает средние и крупные дорожные изъяны. И что важнее - на нем можно с комфортом гнать по разбитой грунтовке - ходовая отлично для этого приспособлена.

Тормоза (спереди дисковые, сзади барабанные) работают на "троечку". На том же МКАДе и на трассе лучше держать дистанцию побольше, а если дорога скользкая, машину может занести - ESP для этой модели не предлагается. Поэтому будьте бдительны.

И, тем не менее, поездив на этом внедорожнике подольше, понимаешь суть его характера, и начинаешь получать удовольствие от езды. Похожее ощущение знакомо отчасти по Renault Duster, Suzuki Jimny и Land Rover Defender. Присутствует своего рода элемент преодоления трудностей и чувство честного мужского автомобиля.

Ну и, конечно, потенциальные покупатели Chevrolet Niva хорошо знают, что этот автомобиль не ударит лицом в грязь в этой самой грязи. Здесь становятся очевидными преимущества по геометрической проходимости - короткие свесы, большие ходы подвесок, короткая колесная база и достойный клиренс (200 мм под задним мостом под нагрузкой и 240 мм для автомобиля снаряженной массы) и, конечно же, серьезная внедорожная трансмиссия, недоступная для конкурентов данного ценового класса.

Речь о наличии постоянного полного привода, принудительной блокировки межосевого дифференциала и раздаточной коробки с понижающим рядом передач. Благодаря большим ходам подвесок эта машина легко справляется со сложным рельефом. А там, где колеса все же вывешиваются, в дело вступают блокировки и понижайка. Жаль только, что включается она не всегда с первого раза, иногда требуется поиграть педалями и рычагами "механики" и "раздатки".

В то же время благодаря штатному шноркелю такой SUV уверенно преодолевает броды, где воды выше порогов. Ахиллесова же пята этого покорителя бездорожья - все тот же малосильный бензиновый мотор. Сюда бы тяговитый дизель или хотя бы турбированный вариант того же бензинового агрегата. Однако за все годы выпуска модели подходящего (не считая вышеупомянутый мотор Opel) и доступного варианта так и не нашли.

И, тем не менее, за 810 000 рублей это просто отличный SUV для активного отдыха, и его достоинства на проселке, на мой взгляд, перевешивают недостатки по динамике и комфорту при эксплуатации в городе. В конечном счете, у Chevrolet Niva своя верная аудитория фанатов, которая явно оценит "цивильные" новации в виде камеры заднего вида, навигации, громкой связи по Bluetooth.