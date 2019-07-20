Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака

Американские кардиологи пришли к выводу, что так называемый синдром такоцубо или "синдром разбитого сердца" связан с развитием онкологии. Об этом пишет Journal of the American Heart Association.

Такоцубо представляет собой острый синдром сердечной недостаточности. Ему часто предшествует эмоциональный или физический стресс, вызванный как печальными событиями в жизни (например, потерей близкого человека), так и чрезмерной радостью - свадьбой, внезапной победой и так далее.

Во многом синдром такоцубо по своим проявлениям напоминает сердечный приступ. Та же жгучая боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка.

В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.

- Связь между "синдромом разбитого сердца" и раком до конца не изучена, но она есть - у значительного количества пациентов с такоцубо обнаруживаются злокачественные новообразования. Но паниковать не стоит, просто обследуйте свой организм, если вы пережили сильнейшее потрясение, - посоветовали специалисты.