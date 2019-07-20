Украинские военные обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые

Один мирный житель погиб, семеро получили ранения, в том числе малолетний ребенок, в результате массированного артиллерийского удара украинских военных по Первомайску, который находится на территории ЛНР, сообщает администрация города.

При обстреле погибла женщина, а в числе раненых - ребенок 2015 года рождения. С ранением головы девочку доставили в реанимационное отделение Стахановской больницы.

Огонь велся по жилому массиву города из минометов. Несколько домов загорелись, город полностью обесточен, уточнили в Генпрокуратуре провозглашенной республики.

Между тем на заседании Контактной группы в Минске достигнута договоренность о полном прекращении огня в ночь на 21 июля на линии разделения. Соответствующий указ об исполнении передан в ДНР и ЛНР во все подразделения и каждому военнослужащему в отдельности.