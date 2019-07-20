Видео: в США полиция остановила потерявший управление автобус

Слаженные действия полиции и пожарных помогли предотвратить автокатастрофу в американском местечке Гранит-Фоллз (штат Миннесота). Пожилой водитель школьного автобуса в пути потерял сознание и неуправляемое транспортное средство мчалось со скоростью 40 миль в час по проселочной дороге. К счастью, салон был пуст, детей в нем не было.

Тем не менее, неуправляемая машина представляла серьезную угрозу для других участников движения, так как выезжала то на встречную полосу, то возвращалась на свою.

И когда впереди замаячили дома небольшого населенного пункта, полицейские решили действовать. Патрульная машина обогнала безумный автобус и, прижавшись к его капоту, начала изо всех сил тормозить. Снижением скорости воспользовался местный пожарный Грег Мейер, успевший запрыгнуть в автобус и заглушить двигатель.

Никто в итоге не пострадал (70-летний водитель автобуса был оперативно доставлен в местную больницу), а транспортные средства отделались небольшими вмятинами.