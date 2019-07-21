Андрей Туманов, главный редактор газеты "Ваши 6 соток"

В Липецке пчеловодам выплатят компенсации за погибших от пестицидов пчел, свой вклад внесут и фермеры-растениеводы.

Дело в том, что у каждого пестицида есть регламент его применения. Если он применяется не по регламенту, не вовремя, - это нарушение закона. Для фермера должно быть аксиомой то, что обработки культур запрещены во время цветения. Я полагаю, что, скорее всего, именно во время пыления тех или иных растений проходило опрыскивание, вот пчелы и насобирали ядовитых веществ, произошел массовый мор. Такие действия - элементарное несоблюдение технологии, пренебрежение правилами и нормами использования пестицидов. Конечно, встречаются некоторые культуры, к примеру, вишня, которую, наоборот, выгодно опрыскивать во время цветения, так как для борьбы с болезнью - это наиболее эффективно. Но это исключения.

Проблема еще в том, что сейчас каждый фермер предоставлен сам себе. Он решает, когда опрыскивать, когда не опрыскивать. А среди них, мягко скажем, не всегда встречаются люди умные, приученные к порядку.

Раньше при Советском Союзе у нас действовали станции защиты растений. Каждая станция определяла в том или ином регионе лучшие сроки обработки растений химикатом. И работала в зависимости от фенофазы. (Это ежегодно повторяющиеся явления в годовом цикле развития растений). По календарю срок определить нельзя, потому что погода может преподносить сюрпризы, а фенофаза - это как раз стадия развития тех или иных растений. И благодаря ей можно было узнать, что пошел, к примеру, лет какой-то бабочки. Станция защиты растений давала команду, что, скажем, у нас в Башкирии или у нас в Московской области лёт бабочки-плодожорки, а он идет всего, допустим, неделю. И за эту неделю надо было провести обработку. А если вы провели раньше или позже, значит, потратили деньги зря на пестициды, навредили природе, пчелам и так далее. Потому как в системе учитываются любые насекомые из тех, кто собирает нектар: и шмели, и одиночные пчелы, и златоглазки, трихограммы, - множество разных насекомых.

А сейчас, увы, станции защиты растений в основном закрыты. Но ведь это как раз, на мой взгляд, та научная база, на которой держится сельское хозяйство. Допустим, в Бельгии, в Голландии существуют сельхозкооперативы, куда входят все фермеры. И такие услуги, как мониторинг вредителей, определение сроков опыления, предоставляет представитель сельхозкооператива. А у нас на рынке пестицидов и применения пестицидов сейчас, к сожалению, свирепствует анархия. И чаще всего все происходит по такой схеме: фермер что-то услышал или прочитал в интернете, который полон бредовых советов, как легко и просто решить проблемы с вредителями, опрыскал недопустимой дозой, вот и результат.