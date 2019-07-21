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21.07.2019 11:55
Рубрика: В мире

Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом

Сирийский народ высоко ценит героизм и смелость россиян, помогающих Сирии в борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент страны Башар Асад в поздравительной телеграмме по случаю 75-летия установления российско-сирийских дипломатических отношений.

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Кроме того, Сирия ценит поддержку РФ на международной арене, а также помощь в отстаивании независимости и суверенитета этой страны. "Россия на протяжении истории доказывала, что она является великим государством, уважает международное право, не вмешивается во внутренние дела государств, уважает волю народов, работает над укреплением основ безопасности и стабильности во всех уголках мира", - говорится в телеграмме, текст которой цитирует РИА Новости.

В сообщении президентской администрации также указано, что Асад выразил гордость исторической дружбой России и Сирии и подтвердил намерение в дальнейшем развивать двусторонние отношения в различных областях.

Названы даты встречи по Сирии в Нур-Султане

Ранее президент Владимир Путин направил свое поздравление сирийскому коллеге. Российский лидер заверил, что наша страна продолжит оказывать поддержку правительству и народу Сирии в защите территориальной целостности и обеспечении безопасности.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что совместная работа по правительственной линии будет способствовать укреплению практического сотрудничества и создаст условия для продвижения новых перспективных инициатив. Стремление к развитию взаимодействия между Москвой и Дамаском также отметили в МИД.

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