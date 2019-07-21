Досрочные выборы в Раду начались на Украине

На Украине 21 июля проходят досрочные парламентские выборы. Голосование началось в 8-00 и продлится до 20-00 (время совпадает с московским). При этом, как заявил замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, 16 участков открылись с опозданием.

Первые экзитполы, предположительно, появятся около 18 часов. Всего ожидается не менее четырех опросов. На территориях ДНР и ЛНР, где проживает порядка 3 миллионов граждан Украины, выборы не проводятся. Также в них не участвуют около 2 миллионов украинцев, живущих в России. Из-за этого в Раду будут избраны лишь 424 депутата из 450.

Проходной барьер составляет пять процентов. Согласно заявлению МВД Украины, явка ожидается в районе 50 процентов.

Избиратели голосуют по двум бюллетеням, один - по общегосударственном округу, другой - по одномандатному.

В выборах участвуют 24 партии. Лидером гонки является партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Кроме нее, на места в Раде претендуют "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, партия "Европейская солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко, партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Ожидается, что пятипроцентный барьер преодолеют пять-семь партий.

Наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на участках не будет, поскольку Киев отозвал приглашения для них.

Для обеспечения порядка в день выборов привлечена 131 тысяча сотрудников правоохранительных органов.

Официальные результаты выборов должны быть опубликованы в государственных газетах Украины "Урядовый курьер" и "Голос Украины" не позднее 10 августа.