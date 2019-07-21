Госдума рассмотрит резонансные поправки по карточным платежам

В Минфине и Банке России рассчитывают, что все платежные системы "будут работать так, как и работали". Фото: Reuters

Как пояснял один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, поправки вносились для запрета любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. "Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила", - говорил Аксаков.

Банк России тоже поддерживал поправки, отмечая, что "российские "дочки" иностранных компаний, осуществляющих деятельность в РФ, должны работать в соответствии с российским законодательством, что обеспечивает защиту интересов граждан, финансовой инфраструктуры и российского бизнеса".

Но законопроект вызвал у ряда аналитиков подозрение в том, что ситуация может пойти по негативному сценарию - требования, прописанные в документах, станут для международных систем юридически невыполнимыми. И они в итоге покинут российский рынок. После этого сразу в двух ведомствах заявили, что не видят причин для ухода Visa и Mastercard из России. Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству, отмечали в ЦБ. Представитель регулятора подчеркивал, что, как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться Национальной системой платежных карт внутри России, а операции за ее пределами - международными платежными системами. "Мы уверены, все платежные системы будут работать так, как и работали", - заключили в ЦБ.

Поправки не вводят дополнительных ограничений и направлены на обеспечение именно бесперебойности платежей, в чем заинтересованы все участники рынка, и прежде всего потребители этих услуг, говорил замглавы минфина Алексей Моисеев. По его словам, для ухода из РФ иностранных платежных систем также нет предпосылок.

В Visa также назвали Россию стратегически важным рынком. "Visa привержена своей миссии обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников платежной экосистемы: банков, ТСП и потребителей. Компания Visa не комментирует суждения третьих лиц относительно возможных будущих событий, основанных на предположениях и выражающих личную позицию автора мнения", - заявили в компании.

По мнению управляющего директора по методологии рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, ключевая проблема возникшего резонанса в том, что запрет включения в правила платежной системы "критериев, связанных с приостановлением и прекращением участия в иностранной платежной системе", в текущей версии сформулирован слишком широко. "Например, вытекает, что правила не могут включать также требования к своевременности расчетов, хотя отсутствие дисциплины в этой сфере может подрывать работу платежной системы. Столь широкие формулировки действительно затрудняют их применение дочерними обществами международных платежных систем и повышают риск их ухода с российского рынка", - подчеркнул Волков.

Если сузить формулировку, наложив лишь запрет на ограничения, связанные с санкциями других государств, то возможно найти компромисс, который позволит и соблюдать российские требования, и не нарушить законодательство страны базирования платежной системы, например, сделать российскую структуру "сестринской", а не дочерней, предлагает Волков.

Пока сложно предположить, что Visa и Mastercard не найдут компромиссное решение и действительно покинут быстрорастущий российский рынок

Если поправки будут приняты в нынешнем виде, то российским "дочкам" международных платежных систем придется внести изменения в свои правила работы, что может вступить в противоречие с политикой и правилами их головных организаций, соглашается младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. "Однако достаточно сложно предположить, что международные платежные системы уйдут с российского рынка, который характеризуется большим количеством активных пользователей карт и растущей долей безналичных расчетов", - говорит аналитик.