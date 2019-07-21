Информация о минировании участков в Харькове оказалась ложной

Полиция Харькова проверила 14 избирательных участков, относительно которых ранее поступила информация о минировании. Сведения оказались ложными. Об этом заявил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Как сообщается на официальном сайте главка полиции в Харьковской области, Сокуренко объявил, что по факту ложной информации о минировании участков начато уголовное расследование.

Пока известно, что информация о минировании поступила от некоего наблюдателя на выборах с фамилией Попов. Однако при проверке списков такого наблюдателя обнаружено не было.

Всего в течение 21 июля, когда на Украине проходили досрочные парламентские выборы, полиция приняла сообщения о 77 нарушениях на территории Харьковской области. В основном они касались незаконной агитации.