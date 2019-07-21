МВД: В Харькове могут быть заминированы 14 избирательных участков

Украинская полиция в настоящее время проверяет информацию о минировании 14 избирательных участков в Харькове. Выехавшие на место наряды оперативно-следственных групп и взрывотехники проверяют помещения и прилегающие территории. Эвакуация граждан не производилась. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Харьковской области.

Кроме того, на территории Харьковской области в полицию поступили 53 сообщения о нарушениях в ходе голосования. Большинство из них касается незаконной агитации.

Между тем явка на досрочных парламентских выборах, проходящих 21 июля на Украине, составила по данным на 16:00 (время совпадает с московским) 33,8 процента от числа зарегистрированных избирателей, что на 10 процентов ниже, чем было на президентских выборах к этому часу.

Проходной барьер составляет 5 процентов. Согласно заявления МВД Украины, явка ожидается в районе 50 процентов.

Избиратели голосуют по двум бюллетеням: один - по общегосударственном округу, другой - по одномандатному.

В бюллетене 24 партии, представители еще 41 партии баллотируются по мажоритарным округам. Лидером гонки называется партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Кроме нее, на места в Раде претендуют "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, партия "Европейская солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко, партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Ожидается, что пятипроцентный барьер преодолеют пять-семь партий.