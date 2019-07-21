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21.07.2019 18:25
Рубрика: Легковые авто

Как украинскую "Таврию" продавали за границей под брендом Lada

Текст: Андрей Полухин
Фото: @ukrainiancars / Facebook.com Фото: @ukrainiancars / Facebook.com
Фото: @ukrainiancars / Facebook.com

Украинская "Таврия" продавалась не только в СССР и странах, на которые Союз распался, но и далеко за его пределами. Найти хэтчбеки можно было, например, в Восточной Европе, в Англии, Франции и Греции. Но самая интересная история касается поставок модели в Чили. Здесь машины продавались под брендом… Lada.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Рекламный плакат от 1990 года, предлагающий чилийцам "Таврию", опубликовали в паблике "Українські автомобілі" в Facebook. И на этом плакате рядом с большой серой надписью Tavria можно увидеть яркий красный значок Lada.

Как выяснил украинский портал Autocentre, под брендом Lada в Чили продавали не только "Таврии", но и "Ижи". Причем на самих машинах "шильдики" не меняли и не добавляли - все это касалось лишь бумажных носителей. Причина такого ренейминга неизвестна. Но журналисты предположили, что Lada в странах Южной Америки хорошо знали, да и продажами "Таврии" в Чили занималась компания Lada Chile. Так что небольшая хитрость должна была помочь с продажами.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Маркетинговый ход в какой-то мере себя оправдал. По официальным данным, с октября 1990 года по ноябрь 1991-го в Чили было продано 1595 "Таврий". Надо полагать, по местным меркам это не самый плохой результат.

Добавим, что в целом "Таврию" выпускали с 1987 по 2007 год. За это время она разошлась тиражом в 140 тысяч экземпляров. Модель оснащалась двигателями объемами 1.1, 1.2, 1.3 литра мощностью 53, 58 и 63 л.с. соответственно и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

#автомобили #советские авто