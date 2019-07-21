Колесников: серебро в эстафете даст положительный заряд всей команде

Климент, для нашей сборной всегда было важно хорошо выступить в первой эстафете, чтобы задать тон всему выступлению сборной. Довольны серебром?

Климент Колесников: Для меня это первая медаль чемпионата мира по большой воде. Рад, что смог поучаствовать, внести свой вклад. Думаю, все довольны. Конечно, жаль, что не первые. Всегда хочется быстрее. Ребята, думаю, согласятся со мной. Но мы старались, как могли. Все на всех надеялись. Нельзя было подводить. Мне кажется, положительный заряд дали всей команде.

У вас были проблемы со здоровьем. Писали про тромбоз вен, операцию, возможное завершение карьеры. Что случилось на самом деле?

Климент Колесников: Все переживали намного больше, чем это того стоило. Поболел чуть-чуть и все. Сейчас я в порядке. Правда, не смог присоединиться к команде в Осаке и во Владивостоке на сборах. Работал с Женей Рыловым на базе на "Озеро Круглое". Подготовка прошла успешно. Но все равно пришлось отказаться от дистанции 200 метров на спине.

Как прошла акклиматизации, если не были на специально организованных для этого сборах?

Климент Колесников: Мы прилетели в Кванджу 15 июля. Для меня этого времени оказалось достаточно. Сплю хорошо, восстановление хорошо проходит.

Готовы на 100 процентов?

Климент Колесников: Стометровка на спине покажет.

Справка "РГ"

Колесников, которому девятого июля исполнилось 19 лет, является шестикратным чемпионом юношеских Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира на короткой воде, трехкратным чемпионом Европы (титулы на всех турнирах завоеваны в 2018 году), где он и установил рекорд мира в плавании на дистанции 50 метров на спине - 24,00 секунды.