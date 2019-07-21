Может ли конфликт вокруг танкеров между Ираном и Западом привести к войне

Многие комментаторы рассматривают случившееся как ответ Тегерана на инцидент у берегов Гибралтара, где британские военные задержали танкер Grace 1 с иранской нефтью. Власти территории тогда заявили, что судно везло нефть в Сирию в нарушение американских санкций. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обещал не оставить инцидент без ответа. Глава МИД Ирана Джавад Зариф в телефонном разговоре с британским коллегой Джереми Хантом заявил, что арест британского судна был произведен в соответствии с нормами международного морского права, а дело будет рассмотрено иранским судом.

Власти Великобритании два дня подряд проводили экстренные совещание и готовили ответные меры. В Лондоне считают, что их судно якобы находилось в водах Омана, а не Ирана, а потому называют действия иранских военных "враждебными". Глава британского МИД обещал в понедельник рассказать парламентариям о предложениях чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Хотя британская сторона декларирует стремление снизить напряженность и не рассматривает возможность военного ответа, по данным газеты The Telegraph, Лондон собирается ввести против Тегерана пакет дипломатических и экономических санкций вплоть до замораживания активов. Британцы также призовут ЕС к возобновлению рестрикций против Ирана, отмененных в рамках "ядерной сделки". Пока британским судам рекомендовано обходить Ормузский пролив стороной.

Такая эскалация на руку Вашингтону. Ведь европейцы оставались на стороне Тегерана после того, как администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из "ядерной сделки" с Ираном, и отказывались возобновлять санкции. Кампанию "максимального давления" американцы вели практически в одиночку, добиться международной изоляции Тегерана не получалось. Но картина постепенно меняется. Например, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила действия Ирана и призвала освободить британское судно. Аналогичные заявления сделали представители ряда европейских государств.

Ответный захват иранской стороной британского танкера - попытка Тегерана сохранить лицо

В Вашингтоне не упустили возможности использовать инцидент, сразу предложив союзникам провести международную операцию Sentinel ("Страж") якобы для "агрессивного обеспечения безопасности" судоходства в Ормузском проливе. По их замыслу, американские военные будут вести разведку и осуществлять координацию, а союзники должны обеспечить патрулирование и эскорт кораблей, следующих под их флагами. Кроме того, на этом фоне США объявили о переброске военных в Саудовскую Аравию. По данным агентства Reuters, США пока не удается заручиться широкой поддержкой союзников для этой инициативы, поскольку те опасаются дальнейшей эскалации трений с Ираном. В частности, скепсис выразили во Франции. Задержание танкера может стать поводом для наращивания военного присутствия США в регионе и применения силы против Ирана, считает председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Иранские военные сопроводили британский танкер Stena Impero до берега. На борту судна находилось 23 моряка, в том числе трое граждан России, а также из других государств - Индии, Литвы, Филиппин.

Мнение эксперта

Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

Полномасштабной войны ожидать не следует, ее не хочет никто - ни США, которые понимают, что боевые действия против сильного в военном отношении Ирана потребуют колоссальнейшего напряжения всех сил, ни Великобритания, ни тем более ЕС.

Не хочет этого и сам Иран. Все действия Запада имеют целью принудить тегеран сесть за стол переговоров на тех условиях, которые ему выдвинул Вашингтон.

Этому служит и выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме в 2018 году, и новые санкции в отношении Тегерана, причем санкции более жесткие, нежели были до начала действия СВПД в 2016 году. При этом Вашингтон уяснил, что свергнуть нынешний режим в Иране не представляется возможным, поэтому администрация президента Дональда Трампа взяла курс на экономическое принуждение Ирана к переговорам.

Ситуация в Иране сейчас очень сложная. Если до введения американских санкций в 2018 году Иран ежедневно продавал порядка 2,5 миллиона баррелей нефти, то сейчас - лишь около 300 тысяч баррелей. Соответственно, упали и доходы Тегерана. Согласно оценкам Международного валютного фонда, до введения американских санкций они составляли порядка 100 миллиардов долларов в год, сейчас же - менее 20 миллиардов, а по некоторым оценкам, снизились вообще до 12 миллиардов долларов, чего для Ирана очевидно недостаточно.

Цель ареста иранского танкера около британского эксклава Гибралтара, произведенного с подачи США - не только продемонстрировать силу, но и пресечь поставки иранской нефти в обход американских санкций.

Ответный захват иранской стороной британского танкера - это попытка Ирана сохранить лицо. Маловероятно, что танкер и его экипаж как-то пострадают, скорее всего, их довольно скоро отпустят. В Иране уже на высоком уровне озвучивается идея, что на переговоры с США надо соглашаться.

При этом Иран хочет получить какие-то козыри в будущих переговорах, и одним из таких козырей может стать создание системы, позволяющей Тегерану обходить американские санкции, в первую очередь в плане торговли нефтью.

Евросоюз действует в этом плане довольно медленно, и Тегеран хочет как-то подтолкнуть его к ускорению процесса.

Когда и как могут состояться такие переговоры, говорить рано. Им мешает в том числе и то, что Соединенные Штаты хотят обсуждать сразу все - ядерную программу, ракетную программу, права человека в Иране, влияние Тегерана на Ближнем и Среднем Востоке.

Хотя это совершенно разные темы, для каждой из которых нужнен отдельный переговорный процесс.

Но в любом случае, хочу подчеркнуть еще раз, что война с Исламской Республикой не нужна никому, если, конечно, Тегеран не пойдет на какие-то крайне решительные шаги, например перекроет Ормузский пролив.

Подготовил Константин Волков