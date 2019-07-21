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21.07.2019 15:12
Рубрика: Транспорт

Названы самые медленные в Москве магистрали

Текст: Сергей Жуков

В Центре организации дорожного движения рассказали, на каких столичных магистралях автомобили движутся медленнее всего. ТОП-10 аналитики составили, опираясь на первые две недели июля.

Названы самые аварийные дороги в Подмосковье

Как оказалось, тяжелее всего автомобилистам приходится на проспектах Вернадского и Андропова, Профсоюзной улице и шоссе Энтузиастов. Медленно продвигаются машины также на Дмитровском и Щелковском шоссе, Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.

Поэтому, чтобы не встрять в пробку на этих магистралях, в ЦОДД советуют выезжать в центр города в конкретные часы. Например, утром лучше выдвигаться до 7.30, а в обратную сторону - поздним вечером после "часа пик".