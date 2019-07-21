Не менее 110 тысяч человек эвакуированы в Японии из-за ливней

Ливневые дожди в юго-западных районах Японии привели к эвакуации более чем 110 тысяч человек. Также были отменены 14 авиарейсов.

На юго-западе главного японского острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю объявлен четвертый уровень угрозы из пяти, информирует NHK. Сильные дожди повышают риск оползней и разливов рек, которые могут привести к жертвам. Непогода вызвана тайфуном "Данас".

Накануне в городе Гото всего за час выпало более 110 миллиметров осадков, а днем ранее - более 360 мм.

В начале месяца более миллиона человек получили рекомендации об эвакуации из-за дождей. Речь идет о жителях префектур Кагосима, Миядзаки, Кумамото и Эхимэ.