Обновленный Suzuki Vitara: кому понравится японский кроссовер

Реализация новых автомобилей в России падает уже третий месяц подряд. Но все же остаются компании, которые умудряются демонстрировать положительную динамику продаж. Как, например, Suzuki. "РГ" взяла на тест обновленную Vitara, чтобы понять, какие плюсы есть у бестселлера марки.

Как снаружи

Нужно очень постараться, чтобы отличить обновленную Vitara от дорестайлинговой. Сложнее всего это будет сделать с базовой версией, ведь у нее изменились лишь задние фонари.

Со средней и топовой комплектациями чуть легче - у таких машин другая радиаторная решетка с вертикальными хромированными планками и новый передний бампер. Фонарь заднего хода теперь внизу, где самое грязное место.

Кроме того, модели выделили новые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, а также к палитре добавили два новых варианта окраски кузова - Ice Grayish Blue и Solar Yellow. Но все эти изменения, конечно, можно назвать только косметическими. Вполне возможно, что такая задача и стояла - не навредить.

При этом Vitara выделяется двуцветной окраской и выштамповкой сбоку. Ну хоть на парковке гипермаркета найти машину не составит труда.

Как внутри

Понять, что же нового в салоне кроссовера, также очень трудно. Но изменения есть. Впрочем, все они будут заметны только тем, кто выберет топовую версию.

У "приборки" теперь цветной многофункциональный центральный экран, на который можно вывести огромное количество информации. Например, работу полного привода Allgrip, показатели работы двигателя, крутящий момент, перемещение центра тяжести. В целом смотрится все неплохо, да и читается без проблем.

На передней панели появились другие часы (хотя само их присутствие - это уже архаика), а у перчаточного ящика другая облицовка.

Мультимедийная система получила усовершенствованный интерфейс, совместимый со смартфонами. Но общение с ней никаких положительных эмоций не вызывает - кнопки справа слишком мелкие, а наэкранная регулировка громкости неудобная (хорошо, что она продублирована на руле).

Да и сам интерфейс мультимедийки заставляет вспомнить о 90-х - какие-то четыре квадрата. Если честно, странно увидеть такое в 2019 году. Впрочем, странностей и без это хватает. Например, как вам то, что с обновлением автомобиль обзавелся передним подлокотником? При этом нет обогрева руля и лобового стекла и всего один USB- разъем. Хорошо, что с эргономикой полный порядок - найти нужные клавиши не составляет труда.

Верхняя часть передней панели отделана мягким пластиком, но на боковинах дверей, на руле, на центральном тоннеле материал уже жесткий. Сзади места хватает для двух человек, втроем уже тесно. Диван жестковат, а подушка короткая. Удобств для пассажиров не предусмотрено - нет ни центрального подлокотника, ни обогрева, ни дефлекторов вентиляции. Да и карман есть только у одного переднего кресла. В общем, не разгуляешься!

Багажник вмещает 375 литров, у него есть двойной пол, "докатка" и набор инструментов. Если сложить спинки дивана, то ровного пола не получится.

Общие же впечатления от интерьера Vitara такие: салон явно устарел, а возможность добавить опциональных ярких элементов на переднюю панель ситуацию не меняет. Японцам нужно что-то делать, иначе о молодежной аудитории придется забыть.

Как едет

В техническом плане изменения есть, но они касаются только Европы (там появился 1,1 литровый турбомотор, который выдает 111 "лошадей"). У нас же все по-прежнему: начальный 1.6-литровый атмосферный агрегат с отдачей в 117 л.с. и турбированный 1.4 литровый двигатель Boosterjet мощностью 140 л.с. Трансмиссия - 5-ступенчатая "механика" и 6-диапазонный "автомат" Aisin.

Изначально ждать какого-то чуда от 1.6 литрового мотора не приходилось. В итоге его и не произошло. Даже в городских условиях мощности этого двигателя полноприводному кроссоверу откровенно не хватает.

Паспортный разгон до "сотни" за 13 секунд абсолютно реален: ускорение длится целую вечность, а встроиться в поток без проблем не получается. На трассе, естественно, дела обстоят еще хуже: каждый обгон - это испытание. Так что если у вас нет желания все время передвигаться в "овощном" режиме, то надо выбирать турбомотор, который точно будет поживее.

Но не все так плохо. Vitara практически не кренится в резких поворотах, по меркам класса у него информативный и отзывчивый руль, а подвеска плотная и энергоемкая. За время теста приходилось ездить по разным дорогам, от откровенно хороших, до тех, где заплатка на заплатка и яма на яме. Кроссовер отлично справляется с разного рода неровностями, кажется, что пробить подвеску вообще нельзя. По крайней мере, нам это не удалось. Отлично показал себя "японец" и на грунтовке, где скорость ограничена лишь вашим инстинктом самосохранения.

Помогать компактному SUV на бездорожье призвана фирменная система полного привода AllGrip Select. У нее есть четыре режима работы: Auto, Sport, Snow и Lock. Последняя, кстати, блокирует муфту на скоростях до 60 км/ч. На сухом покрытии Vitara смотрится очень уверенно, кажется, что эту машину можно проверить и в более суровых условиях. Но не стоит обольщаться.185 мм дорожного просвета - это, конечно, неплохо, но не суперпоказатель, да и машине явно не хватает геометрии. Так что для тяжелого бездорожья все-таки лучше выбрать настоящий внедорожник.

Что в итоге

Обновленную Suzuki Vitara можно купить в России от 1 299 000 рублей. Топовая версия обойдется в 1 729 000 рублей. Если посмотреть комплектации автомобиля, то становится ясно, что "японцу" не хватает зимнего пакета (обогревов все-таки маловато, корейцы в этом плане предпочтительнее) и всяких вкусных опций (например, панорамной крыши).

Главный минус кроссовера - это, конечно, отсутствие локализации (сейчас SUV приезжает к нам из Венгрии). Из-за этого на равных конкурировать с Hyundai Creta, Renault Duster и Renault Kuptur он не может. За шесть месяцев дилеры Suzuki в России продали 2 136 Vitara. Реализация увеличилась на 78%, но в количественном выражении японский кроссовер далек от признанных лидеров сегмента.

Так кому же в итоге подойдет обновленный Vitara? В первую очередь тем, кто уже знаком с продукцией компании, а потому странности модели таких покупателей совсем не пугают. Не секрет, что у Suzuki много лояльных клиентов, это главный козырь японского бренда.