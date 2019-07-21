Олейник проиграл нокаутом на турнире в Сан-Антонио

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник потерпел поражение в поединке турнира UFC, прошедшего в американском Сан-Антонио.

Американец Уолт Харрис нокаутировал соперника через 12 секунд после начала боя, сообщается на сайте организации.

Позднее Олейник был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врачи подозревают, что у него повреждена передняя крестообразная связка, написал в Twitter журналист издания ESPN Ариэль Хельвани.

Алексей Олейник выступает с 1996 года и занимает девятую строчку рейтинга UFC в тяжелой весовой категории. На его счету 57 побед, 13 поражений и одна ничья.

Ранее стало известно о том, что другой российский боец, боксер Максим Дадашев, потерял сознание в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Врачи диагностировали у него отек мозга, сейчас спортсмен введен в медикаментозную кому.