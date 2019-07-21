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21.07.2019 07:41
Рубрика: Спорт

Российский боксер введен в медикаментозную кому

Текст: Максим Домчев

Российский боксер Максим Дадашев, у которого после боя был диагностирован сильный отек мозга, после операции введен с медикаментозную кому. При этом отек мозга у спортсмена спал.

Максим Дадашев был доставлен в больницу после боя с Субриэлем Матиасом, который состоялся в городе Оксон-Хилл в ночь на субботу. На кону в этом поединке было право стать обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

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В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После этого спортсмену стало плохо, он потерял сознание и был отправлен с больницу.

Врачи обнаружили сильный отек мозга и провели экстренную операцию. Сейчас отек спал, а спортсмен находится в медикаментозной коме.

Спорт Бокс
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