Определен порядок добровольного отказа от иностранного гражданства

Поправки касаются обладателей паспортов нескольких государств, в том числе и России. Если такой человек решил отказаться от гражданства другого государства или от права постоянного проживания на иностранной территории, ему достаточно подать письменное уведомление о своем решении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства в РФ. То есть в полицию. А если места жительства нет, то по факту пребывания. Общаться при этом с посольскими или консульскими сотрудниками страны, от гражданства которой отказываешься, необходимости нет.

Новый закон, с одной стороны, защищает права человека с двойным гражданством. Бывает так, что человек вдруг выясняет, что никакого второго гражданства у него нет. О таких случаях, кстати, говорится в пояснительной записке к документу. Поэтому и узаконен единственный способ лишиться в России гражданства иностранного государства - письменное уведомление об этом самим гражданином.

С другой стороны, наличие второго гражданства лишает гражданина России возможности поступать на гражданскую государственную или муниципальную службу. Есть соответствующие федеральные законы и ведомственные приказы, регламентирующие порядок приема на работу и службу. Понятно, что если какую-то важную или даже ключевую должность займет человек с двойным гражданством, то нет твердой гарантии, что он будет служить интересам только России. Вот и предлагается выбор: обладать еще одним паспортом, но отказаться от государственной карьеры, или же жить частной жизнью, заниматься бизнесом, работать по найму. В остальном человек с российско-иностранным гражданством пользуется всеми правами гражданина РФ.