Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 188-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 июня 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в статью 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2014, N 23, ст. 2927; 2015, N 1, ст. 60; 2018, N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) в части восьмой слова "в частях третьей и четвертой настоящей статьи" заменить словами "в частях третьей, четвертой и двенадцатой настоящей статьи";

2) дополнить частями двенадцатой - четырнадцатой следующего содержания:

"12. В случае прекращения гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве гражданин Российской Федерации вправе подать письменное уведомление о прекращении гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства данного гражданина в пределах Российской Федерации (в случае отсутствия такового - по месту его пребывания в пределах Российской Федерации, а в случае отсутствия у него места жительства и места пребывания в пределах Российской Федерации - по месту его фактического нахождения в Российской Федерации).

Законный представитель гражданина Российской Федерации, не достигшего возраста восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности, вправе подать письменное уведомление о прекращении у данного гражданина гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства данного гражданина в пределах Российской Федерации (в случае отсутствия такового - по месту его пребывания в пределах Российской Федерации, а в случае отсутствия у данного гражданина места жительства и места пребывания в пределах Российской Федерации - по месту его фактического нахождения в Российской Федерации).

13. К уведомлению, указанному в части двенадцатой настоящей статьи, прилагается копия документа о прекращении гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве, а также копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации. В случае, если уведомление подается законным представителем гражданина, к уведомлению также прилагается копия паспорта гражданина Российской Федерации законного представителя (если законный представитель является гражданином Российской Федерации) либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (если законный представитель является иностранным гражданином).

14. В случае подачи уведомления, указанного в части двенадцатой настоящей статьи, уполномоченным представителем гражданина Российской Федерации к уведомлению также прилагаются копия доверенности, удостоверенной в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, и копия паспорта гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя (если уполномоченный представитель является гражданином Российской Федерации) либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (если уполномоченный представитель является иностранным гражданином).".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин.