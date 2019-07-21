Пляж возле АЭС "Фукусима-1" открылся для посетителей после аварии

Возле атомной электростанции "Фукусима-1", где восемь лет назад произошла авария, для посетителей открылся пляж "Китайзуми". Там прошли соревнования по серфингу и волейболу.

Пляж находится примерно в 25 километрах к северу от атомной электростанции. Впервые с момента произошедшей катастрофы на нем официально разрешили купаться, передает Japan Times.

Проведенные властями префектуры Фукусима в мае замеры, подтвердили, что количество радиации в воздухе и качество воды были такими же, как до трагедии.

Ранее Токио обратился к американским партнерам с просьбой снять ограничения на поставки продукции из Фукусимы, которые были введены после аварии на одноименной атомной станции в марте 2011 года.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой до 9,1, произошедшего 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами погибли 15 897 человек (плюс 3701 человек скончались позднее от стресса и болезней), еще более 2,5 тысяч пропали без вести, 6 157 человек получили ранения. Катаклизм привел к масштабным разрушениям и к техногенным авариям, включая расплавление активной зоны энергореакторов на АЭС "Фукусима-1".