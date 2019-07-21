Под Одессой бюллетени на выборах выдали избирателям без паспортов

В Одесской области зафиксирован ряд нарушений во время проведения досрочных парламентских выборов на Украине. Так, в селе Дивизия Татарбунарского района выдавали избирательные бюллетени без предъявления документа, удостоверяющего личность.

Члены избирательной комиссии отметили, что им "разрешили выдавать бюллетени без паспортов, поскольку в деревне все друг друга знают". Об этом сообщает портал "Думская".

В Одессе также было замечено несколько автомобилей с агитацией и призывами голосовать за кандидатов. В отношении водителей составлены протоколы и наложены штрафы.

Также в Одесской области зафиксированы два факта преждевременного заполнения протоколов о подсчете голосов. Это произошло на избирательных участках в Татарбунарах и в селе Попаздра Белгород-Днестровского района. Избирательная комиссия "управилась" с составлением итогового протокола уже к 14 часам, хотя по закону избирательные участки должны быть закрыты в 20 часов и только потом начат подсчет голосов.