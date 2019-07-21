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21.07.2019 07:37
Рубрика: Спорт

Президент ВФХГ Винер-Усманова: Юниорский ЧМ станет традицией

Текст: Максим Домчев

Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что после проведения юниорского чемпионата мира в Москве этот турнир станет традиционным.

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По словам Винер-Усмановой, на чемпионат мира среди юниоров в Москву приехало больше стран-участниц, чем на взрослые соревнования. По признанию главы ВФХГ, большой вклад в проведение турнира сделал нынешний президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе.

- Он решил провести такие тестовые соревнования, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, - сказала Винер-Усманова. - Думаю, что касается и спортивной гимнастики и наших соревнований по художественной гимнастике, решение будет однозначно положительным, чтобы соревнования эти проводить раз в два года. Юниоры смогут выступать и идти уже к взрослым победа.

По словам главы ВФХГ, по итогам московского турнира будет принято окончательное решение о том, что юниорский чемпионат мира будет проводиться в будущем раз в два года. Также Винер-Усманова уверена, что в составе нынешней юниорской сборной России есть девочки, которые в будущем будут с успехом выступать на Олимпийских играх.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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