При крупных предприятиях откроются филиалы колоний

По расчетам авторов проекта, в случае принятия закона потенциально можно будет трудоустроить более 6 тысяч заключенных, содержащихся в колониях-поселениях.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний России, на 1 июля в колониях-поселениях отбывали наказание 33,3 тысячи осужденных. Всего в стране действует 123 колонии-поселения.

Около трети заключенных из колоний-поселений не трудоустроены. Проблема в том, что поблизости работы больше нет, а какое-нибудь предприятие расположено слишком далеко. Каждый день не наездишься.

Теперь закон разрешил создавать специальные общежития при предприятиях, где могли бы ночевать осужденные. Естественно, люди будут оставаться под охраной, о вольном поселении речи не идет.

"Закон позволит решать и социальные, и экономические задачи, - полагает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Нередко предприятия в малонаселенных районах испытывают нехватку рабочих рук. С другой стороны, есть очевидные проблемы с трудоустройством осужденных. Теперь появится возможность открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров при предприятиях и крупных стройках".

По его словам, очевидно, что бытовые условия в таких филиалах будут лучше, чем в обычных учреждениях, но при этом все режимные требования будут соблюдаться.

"Осужденные получат возможность трудиться и зарабатывать, в том числе для того, чтобы погашать свои долги по искам о возмещении ущерба, - говорит Владимир Груздев. - Есть надежда, что некоторые осужденные будут оставаться на предприятиях и после освобождения, то есть закон позволит решать задачи ресоциализации бывших заключенных".

Появятся два типа филиалов. Одни будут работать в режиме колоний-поселений. Другие - в режиме исправительных центров, где отбывают наказание приговоренные к принудительным работам. Режим в исправительном центре мягче, чем в колонии-поселении. Сами же принудительные работы считаются альтернативным наказанием: они не считаются лишением свободы. Тем не менее и дома человек, получивший такое наказание, не остается.

В 123 колониях-поселениях отбывают наказание 33,3 тысячи осужденных. По данным экспертов, трудоустроена примерно треть из них. Филиалы казенных домов появятся там, где есть работа

По данным на 1 июля, принудительные работы отбывали 1,8 тысячи человек. Шанс поработать на больших государственных стройках и предприятиях получат либо те, кто сел за нетяжкое преступление на небольшой срок, либо заключенные, которым режим был смягчен.

Филиалы должны открываться в пределах того региона, где находится базовая колония. Конечно, открыть небольшой участок при крупном заводе проще, чем разворачивать там колонию.