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22 июля 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(7916)

Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 179-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации"

Дата подписания 18 июля 2019 г.
Опубликован 22 июля 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Документ является поправкой к

Уголовно-исполнительный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 9 июля 2019 года

Одобрен Советом Федерации 10 июля 2019 года

Статья 1

Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 2, ст. 198; 2008, N 52, ст. 6226; 2010, N 14, ст. 1556; 2011, N 50, ст. 7362; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения:

1) статью 601 дополнить частью третьей1 следующего содержания:

"31. В целях привлечения к труду осужденных к принудительным работам на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, использующими труд этих осужденных, могут создаваться участки исправительных центров, расположенные вне исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся. Порядок создания и функционирования указанных участков определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. Типовой договор между исправительным центром и организацией, использующей труд осужденных к принудительным работам, находящихся на участке исправительного центра, расположенном вне территории исправительного центра, утверждается федеральным органом уголовно-исполнительной системы.";

2) статью 609 дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Администрация организации, в которой работают осужденные к принудительным работам, находящиеся на участке исправительного центра, расположенном вне территории исправительного центра, в соответствии с частью третьей1 статьи 601 настоящего Кодекса предоставляет этим осужденным общежития для проживания по нормам, установленным частью первой статьи 605 настоящего Кодекса, другие помещения и имущество, необходимые для обеспечения установленного порядка и условий отбывания принудительных работ, а также оказывает содействие администрации исправительного центра в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных к принудительным работам.";

3) статью 129 дополнить частями третьей1 и третьей2 следующего содержания:

"31. В целях привлечения к труду осужденных на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, использующими труд этих осужденных, могут создаваться участки колоний-поселений, расположенные вне колоний-поселений, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся. Порядок создания и функционирования указанных участков определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. Типовой договор между колонией-поселением и организацией, использующей труд осужденных, находящихся на участке колонии-поселения, расположенном вне территории колонии-поселения, утверждается федеральным органом уголовно-исполнительной системы.

32. Администрация организации, в которой работают осужденные, находящиеся на участке колонии-поселения, расположенном вне территории колонии-поселения, в соответствии с частью третьей1 настоящей статьи предоставляет осужденным общежития для проживания по нормам, установленным частью первой статьи 99 настоящего Кодекса, другие помещения и имущество, необходимые для обеспечения установленного порядка и условий отбывания лишения свободы в колонии-поселении, а также оказывает содействие администрации колонии-поселения в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин

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