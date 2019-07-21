Пушков об инциденте с британским танкером: Спецы по fake news не уходят в отпуск

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления британских СМИ о том, что спецслужбы Велибритании изучают возможную причастность России к задержанию танкера Stena Impero.

"В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила "акт агрессии", задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по "фейк ньюс" никогда не уходят в отпуск", - написал он в Twitter.

Ранее таблоид Sunday Mirror сообщил, ссылаясь на неназванные источники, что внешняя разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о якобы причастности России к задержанию британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.

Инцидент произошел 20 июля. Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании танкера Stena Impero из-за нарушения международных норм. В связи с этим британским судам рекомендовали воздержаться от прохождения в Ормузском проливе.