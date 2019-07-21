Разбор прерванного полета Boeing 737 в аэропорту Шереметьево продолжается

Почему? Двоих пассажиров оправили в больницу. За помощью в медпункт аэропорта обратились пять человек. С повышенным давлением и растяжениями. Семь из 173 пассажиров (по некоторым данным - восемь). Вроде ничего страшного. Но это говорит, что на борту случилась паника. Хотя особых причин для нее не было. Следов возгорания и пожара на борту не обнаружено.

Командир прервал разбег лайнера из-за задымления в салоне. По всей видимости, небольшого, поскольку отравившихся угарным газом не было. Произошло это 19 июня, самолет компании "Северный ветер", рейс N 4477, должен был улететь в Ереван. Причиной дыма могло стать попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Не будем спешить с выводами, разбор этого прерванного полета продолжается. Расследование ведет также спецкомиссия Росавиации. В ведомстве сообщили, что "черные ящики" Боинга 737 уже направлены на расшифровку и анализ.

От нештатной ситуации никто не застрахован. Сама по себе она далеко не всегда опасна. Опасен бес паники. Который может возникнуть даже без особых причин. Особенно сейчас, когда так свежа в памяти трагедия рейса SU1492 Москва - Мурманск. В огне погиб 41 человек. И пока еще любой запах дыма усиливается этими воспоминаниями.

"Такое тоже надо учитывать, - отмечает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Даниил Квон. - Паника в самолете также может возникнуть из-за недостаточной информированности и подготовленности экипажа. В большинстве случаев российские авиакомпании ограничиваются инструктажем. С реальными ситуациями экипажи сталкиваются не так часто, а спецтренингов не проводится". Эксперт рассказал, что такие тренинги проводят за рубежом. Обратил он внимание еще на один момент. Компании-лоукостреры зачастую используют достаточно старый флот, так как на новые суда денег не хватает. Боинг, летевший в Ереван, был совсем новенький. Но сколько их - стареньких?