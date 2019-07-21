В Костроме заступились за инвалида, против которого восстал весь дом

Глава Костромской области Сергей Ситников взял на контроль разрешение конфликта между инвалидом-колясочником Игорем Жулевым и его соседями по пятиэтажке.

Напомним, потерявший подвижность после контузии в Афганистане Игорь первым из костромских инвалидов через суд добился установки в своем подъезде электрического подъемника для своей коляски. Устройство стоимостью в полмиллиона рублей смонтировали на средства бюджета, но жители пятиэтажки, в которой живет Жулев, наотрез отказались принимать механизм на баланс дома, сославшись на то, что тогда за него придется платить всем жильцам.

Не переубедили их доводы, что живущий на первом этаже Игорь вносит деньги за содержание лестничных пролетов, которыми не пользуется, а также что плата за содержание подъемника будет скромной, в среднем 16 рублей с квартиры.

- Ситуация с инвалидом-колясочником Игорем Жулевым находится на контроле губернатора. Подъемник установлен и работает. Ведется поиск решения, которое устроит все стороны конфликта, - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Костромской области.

Пообещал не допустить ущемления прав инвалида и костромской омбудсмен Вадим Смирнов.