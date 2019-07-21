Возбуждено дело о смерти пенсионера в брянском интернате

Брянские следователи возбудили уголовное дело о смерти 71-летнего обитателя дома престарелых в Дарковичах.

Напомним, мужчина погиб в результате пожара, начавшегося ночью в его комнате. На ЧП съехались восемь пожарных машин из близлежащих подразделений МЧС, спасатели эвакуировали 39 жителей интерната и ликвидировали возгорание за 46 минут. Погибший жил в комнате, где начался пожар. По предварительным данным, его причиной стало курение в постели.

- Проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства дома-интерната, должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждении, контролирующих органов, - рассказал представитель регионального управления СКР Сергей Цыганок.