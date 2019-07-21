С 1 августа жители Бурятии и Забайкалья смогут получать бесплатные участки

Действие программы "Дальневосточный гектар" с 1 августа 2019 года распространяется на Забайкальский край и Бурятию.

Закон, который публикует "Российская газета", предусматривает предоставление "дальневосточных гектаров" в Забайкалье и Бурятии в три этапа. С 1 августа 2019 года подать заявление смогут жители самих Забайкалья и Бурятии, с 1 февраля 2020 года - жители всех регионов Дальнего Востока, с 1 августа 2020 года - все россияне, а также участники программы переселения соотечественников.

"Программе три года. За это время 76 тысяч человек получили землю быстро и бесплатно. Люди на своих гектарах строят дома, объекты бизнеса и производства, занимаются сельским хозяйством и туризмом, - отметил зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. - Хочу отметить, что средний срок получения земли по этой программе - чуть больше 40 дней. Есть и рекордный срок. Это 18 дней. Знаете, это, наверное, самая быстрая скорость предоставления земли не то что в России, а в мире".

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в регионе уже 5 тысяч человек проявили интерес к получению земли, в первую очередь это те, кто занимается сельским хозяйством, и те, кто хочет построить жилье. В основном людей интересуют участки вдоль дорог и недалеко от населенных пунктов. Под действие программы в Забайкалье подпадает больше земель, чем в других регионах Дальнего Востока. В крае планируется открыть 19,7 миллиона гектаров, или 46 процентов от площади региона. Средний показатель по ДФО составляет 32 процента.