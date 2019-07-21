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21.07.2019 18:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гектар прирос Сибирью

С 1 августа жители Бурятии и Забайкалья смогут получать бесплатные участки
Текст: Елена Березина
Действие программы "Дальневосточный гектар" с 1 августа 2019 года распространяется на Забайкальский край и Бурятию.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Закон, который публикует "Российская газета", предусматривает предоставление "дальневосточных гектаров" в Забайкалье и Бурятии в три этапа. С 1 августа 2019 года подать заявление смогут жители самих Забайкалья и Бурятии, с 1 февраля 2020 года - жители всех регионов Дальнего Востока, с 1 августа 2020 года - все россияне, а также участники программы переселения соотечественников.

Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
Владельцы "дальневосточных гектаров" начали подавать декларации

"Программе три года. За это время 76 тысяч человек получили землю быстро и бесплатно. Люди на своих гектарах строят дома, объекты бизнеса и производства, занимаются сельским хозяйством и туризмом, - отметил зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. - Хочу отметить, что средний срок получения земли по этой программе - чуть больше 40 дней. Есть и рекордный срок. Это 18 дней. Знаете, это, наверное, самая быстрая скорость предоставления земли не то что в России, а в мире".

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в регионе уже 5 тысяч человек проявили интерес к получению земли, в первую очередь это те, кто занимается сельским хозяйством, и те, кто хочет построить жилье. В основном людей интересуют участки вдоль дорог и недалеко от населенных пунктов. Под действие программы в Забайкалье подпадает больше земель, чем в других регионах Дальнего Востока. В крае планируется открыть 19,7 миллиона гектаров, или 46 процентов от площади региона. Средний показатель по ДФО составляет 32 процента.

Экономика Недвижимость Земля ДФО Забайкальский край ДФО Бурятия Выдача дальневосточного гектара Комментарии к документам
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